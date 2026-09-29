Олени устраивают грязевые купели в Чернобыльской зоне: зачем они это делают

Таким образом животные метят территорию в период размножения.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике гон благородного оленя достиг пика – осенний лес наполняется громким ревом самцов, которые соревнуются за самок и обозначают свои территории.

Как рассказал специалист Сергей Жила, в этом году гон, как и обычно, начался синхронно и в характерные для этого вида сроки.

О начале периода размножения свидетельствует не только рев самцов. Одним из характерных признаков являются так называемые гоночные ямки – углубления в почве, которые олени оставляют с помощью копыт и рогов, обозначая территорию.

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Для ученых гон также является важным периодом для оценки состояния популяции. По интенсивности рева самцов, с учетом площади территории наблюдений, погодных условий, возраста животных и размера их гаремов, исследователи могут получать данные о численности оленей.

По словам Жилы, прошедшая зима оказалась чрезвычайно сложной для животных. Из-за наста оленям было труднее передвигаться, а риск стать добычей волков возрос. Значительные потери популяция также понесла из-за проволочных ограждений. Сложные условия зимовки негативно сказались и на количестве родившихся оленят.

В 2026 году средняя плотность оленей в заповеднике составляет чуть менее 10 особей на 1000 гектаров. Общую численность популяции специалисты оценивают примерно в 2,4 тысячи животных.

В то же время наблюдения этого года показывают, что олени, участвующие в гоне, находятся в хорошем физиологическом состоянии и обладают достаточными жировыми запасами.

Исследователям также удалось встретить животных, которых они уже знают по предыдущим наблюдениям. Отдельных оленей можно узнать по характерным рогам. Среди них – главный самец одного из мест гона недалеко от села Запилля. После грязевой купели его шерсть становится почти черной и блестящей. Такие "ванны" помогают животным метить территорию места гона и оставлять информацию о себе.

Главные самцы обычно держатся в центре места рева – среди самок и других самцов. Поэтому незаметно приблизиться к ним довольно сложно.

"Во время рева олень выглядит уставшим, с широко открытой пастью и высунутым языком. Но ни одна фотография не способна передать силу этого голоса, когда олень ревет в нескольких десятках метров от тебя", – рассказал Жила.

Он отметил, что в этом году в гоне уже участвуют и самцы среднего возраста. Ранее такого явления исследователи не фиксировали. По мнению специалистов, это может свидетельствовать об определенном омоложении популяции и изменении ее половозрастной структуры. Среди возможных причин таких изменений называют, в частности, потери крупных животных в условиях войны.

Самки в период гона живут по совершенно иному ритму. В отличие от самцов, они большую часть времени пасутся или пережевывают пищу, накапливая энергию перед зимой и беременностью.

Особенно заметны холостые самки – те, у которых в этом году не было телят. Они не тратили энергию на вскармливание потомства, поэтому могут активнее накапливать силы перед зимним периодом.

Другие новости об оленях в Чернобыльском заповеднике

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали, как олени в тумане "собирают" яблоки. Грациозные животные с большими ветвистыми рогами передвигались на рассвете по траве вокруг старого дерева, одиноко стоящего посреди луга. На землю опустился туман, что придало "картине" элемент мистики. В частности, создавалось впечатление, что олени в любой момент просто "растают" в тумане. Животных зафиксировали на территории Розсоховского природоохранного научно-исследовательского отделения заповедника – в южной части зоны отчуждения – зоны безусловного (обязательного) отселения, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы.

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