Apple готовит крупный редизайн MacBook Pro с тремя функциями, которых ждали годами

Премиальный ноутбук получит OLED-экран, поддержку сенсорного управления и новый вырез вместо привычной "челки".

Компания Apple готовит масштабный редизайн MacBook Pro, который станет самым важным обновлением за несколько лет. По данным 9to5Mac, ноутбук выйдет уже в октябре и получить сразу три заметных изменения.

OLED-дисплей

Трудно переоценить ценность технологии дисплея для устройства, на который многие пользователи смотрят весь день. Тем не менее, на протяжении многих лет Mac отставал от других продуктов Apple по части самой передовой дисплейной технологии.

OLED уже давно используется в iPhone, а в 2024 году iPad Pro получил двухслойный OLED-дисплей. Теперь такая технология наконец должна появиться и в MacBook Pro.

Видео дня

Ожидается, что обновленный MacBook Pro с OLED обеспечит более глубокий черный цвет и высокий контраст. Это также должно положительно сказаться на автономности, хотя итоговое время работы будет зависеть от самого дисплея и настроек системы.

Сенсорный экран

Apple долгое время заверяла, что Mac не нужен сенсорный дисплей, несмотря на то что подобная фича давно присутствует в конкурирующих ноутбуках. Однако теперь, если верить слухам, ситуация наконец изменится: Macbook впервые получит поддержку сенсорного управления.

Новый MacBook Pro позволит взаимодействовать с macOS пальцами, но основными способами управления по-прежнему останутся клавиатура и трекпад. Сенсорное управление станет дополнительным способом взаимодействия, а не заменой традиционным методам.

Это позволит пользователям, привыкшим к сенсорным экранам iPhone, iPad и других компьютеров, получить аналогичный опыт на Mac.

Никакого выреза

Во время предыдущего крупного редизайна MacBook Pro в 2021 году Apple добавила в ноутбук вырез в верхней части экрана, впервые появившийся в iPhone. Позже такое решение перекочевало и в MacBook Air, став частью современного дизайна ноутбуков Apple.

У нового MacBook Pro, по слухам, вырез исчезнет. Вместо него компания установит камеру в небольшом отверстии в дисплее – решение, которое, вероятно, будет напоминать дизайн новых iPhone.

Вместе с ним на Mac, как ожидается, появится Dynamic Island. Благодаря этому область вокруг камеры будет интегрирована в интерфейс ноутбука примерно так же, как это происходит на iPhone.

По данным СМИ, до конца года 2026 года Apple покажет еще 8 устройств. Помимо MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном, ожидается новый iMac, iPad mini и устройства для умного дома

Напомним, 9 сентября Apple провела большую презентацию своих новинок. Главным анонсом стал первый iPhone со складным экраном. Флагманские iPhone 18 Pro тоже получили немало нововведений, а вот базовую версию перенесли на 2027 год.

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