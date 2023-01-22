Родные девочки не устают благодарить врача-соседку.

В Днепре 14 января после попадания ракеты в многоэтажку врач Светлана спасла раненого ребенка. Девочка истекала кровью, поэтому медик забрала ее, отнесла в машину и поехала в больницу.

Как говорится в сюжете ТСН, врач с мужем сразу после "прилета" российской Х-22 в дом выскочили на улицу. Она - врач с 36-летним опытом, поэтому сразу бросилась спасать раненых.

"В метрах 20 от нашего подъезда лежала девочка, я ее узнала, ее зовут Мирослава", — говорит Светлана.

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Состояние девочки было очень тяжелое, ее ударило обломком плиты, была большая кровопотеря. Ребенок уже почти ни на что не реагировал. Вот что говорит врач:

"У нее были рваные раны, не было одежды, не было кожи, были видны кости".

Во время взрыва 9-летняя Мирослава была на улице, в это время бабушка девочки зашла в дом. У девочки сильно травмировало ноги, сейчас их собирают по частям. Впереди - длительная реабилитация. Однако медики надеются, что она сможет не только ходить, но и танцевать.

Трагедия в Днепре 14.01.2023

14 января Россия попала ракетой Х-22 в многоэтажку в Днепре, где жили около 1,7 тыс. человек. Полностью разрушены более 60 квартир.

17 января в 13:00 поисково-спасательные работы на месте ракетного удара были завершены. 79 человек были травмированы, среди них – 16 детей.

19 января стало известно, что в результате российского удара по дому погибли 46 человек, из них 6 детей. Около 20 человек находятся в тяжелом состоянии в больницах города. 6 человек пропали без вести.

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