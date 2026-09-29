Украина отказалась от получения вертолетов Tiger из Австралии: Defense Express назвал причины

Аналитики издания отмечают, что у Tiger высокая эксплуатационная стоимость и проблемы с поддержанием боеспособности.

Украина отказалась от запроса на получение ударных вертолетов Eurocopter Tiger от Австралии, которая сейчас как раз списывает их и заменяет на AH-64E Apache. Об этом для Defense Express рассказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

Из собственных источников Defense Express стало известно, что решение было принято с учетом ряда факторов, в частности, стоимости часа полета, наличия запчастей, технического состояния и вопросов, касающихся ожидаемой комплектации.

В сообщении отмечается, что, хотя техника должна была поставляться бесплатно в рамках военной помощи, ее дальнейшая эксплуатация и обслуживание потребуют значительных затрат, а также необходимо подготовить персонал, в частности пилотов и технический персонал, которые будут работать с вертолетами.

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"Поэтому имеет смысл подбирать вертолеты, которые лучше соответствуют потребностям и возможностям Сил обороны Украины. Нет смысла в машинах и средствах, если они будут простаивать на базе и не смогут выполнять боевые задачи, поэтому к выбору нужно подходить комплексно", – отмечают аналитики Defense Express.

При этом подчеркивается, что в Австралии вертолеты Tiger снимают с вооружения именно из-за высокой стоимости эксплуатации и проблем с поддержанием боеспособности. "Подобные проблемы с этими вертолетами проявились в Германии, где они некоторое время вообще простаивали на земле, поэтому там тоже было принято решение снять их с вооружения", – пишет Defense Express.

Издание отмечает, что летом 2026 года в Армейской авиации ВСУ заявляли, что в качестве основы для своего нового парка рассматривают многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk. Также американская компания Bell создала дочернюю компанию в Украине с предложением поставки своих многоцелевых и ударных вертолетов UH-1Y Venom и AH-1Z Viper с локализацией производства.

Tiger для Украины – последние новости

Как сообщал УНИАН, в декабре 2025 года Австралия рассматривала возможность передачи Украине ударных вертолетов Tiger, поскольку австралийская армия отказывается от этого типа в пользу AH-64E Apache американского производства.

Тогда речь шла о 22 ударных вертолетах Tiger, которые будут сняты с вооружения к 2028 году.

В то же время украинский военный портал Defense Express тогда писал, что Tiger были созданы как общеевропейская альтернатива американским Apache, однако, несмотря на вложенные миллиарды евро и 4 оператора, проект оказался весьма проблематичным. В результате стоимость эксплуатации серьезно выросла, в то время как эффективность оказалась весьма сомнительной.

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