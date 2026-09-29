Изменение климата может спровоцировать всплеск опасной инфекции: ученые бьют тревогу

Ученые обнаружили связь между количеством осадков, численностью грызунов и сезонными вспышками лихорадки Ласса.

Изменение климата может повысить риск распространения некоторых опасных инфекций, связанных с грызунами. К такому выводу пришли исследователи Музея естественной истории в Лондоне, Оксфордского университета и других научных учреждений.

Как пишет Independent, ученые изучили лихорадку Ласса – вирусное заболевание, переносчиком которого является один из видов ариканской мыши. Болезнь особенно распространена в Западной Африке. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно заражаются около 300 тысяч человек, однако реальное число случаев может быть выше из-за недостаточного наблюдения.

Исследователи проанализировали данные за 30 лет и обнаружили связь между количеством осадков и численностью грызунов. Более влажные условия увеличивают доступность пищи и способствуют размножению животных, что потенциально повышает риск распространения вируса.

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Модель проверили на более чем 6 тысячах случаев лихорадки Ласса в Нигерии. Она достаточно точно определяла сезонные сроки вспышек. При этом рост числа зараженных молодых грызунов обычно происходил примерно за месяц до увеличения количества случаев среди людей.

Ученые также установили, что вирус способен сохраняться в популяции грызунов, так как инфекция может передаваться потомству от зараженной матери.

При этом модель пока не позволяет точно определить масштаб будущих вспышек. На него влияют поведение людей, контакт с грызунами и эффективность выявления заболеваний.

Катастрофическое наводнение на границе Непала и Китая 26 августа стало результатом цепочки природных процессов, которые могли быть усилены изменением климата. С горы Лангтанг-Лирунг сорвались около 600 метров породы и льда, рухнув с высоты 2100 метров. Удар растопил лед и сформировал мощный поток воды, льда и обломков, который прошел более 30 км.

Ученые считают, что склон мог ослабнуть после землетрясения 2015 года. Дополнительными факторами стали потепление, таяние мерзлоты, сокращение ледника и необычно теплая погода. По последним данным, погибли почти 1400 человек, тысячи числятся пропавшими без вести.

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