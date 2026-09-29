Украина отвоевала позиции на одном из ключевых направлений фронта, - DeepState

В то же время РФ также добилась продвижения на важном направлении.

Силы обороны восстановили контроль вблизи Калинового. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Калиновое расположено в районе Купянска, к югу от Западного, об освобождении которого аналитики сообщали ранее. Согласно карте, силы обороны продвинулись в "серой зоне", а ее, соответственно, сдвинули дальше на восток, ближе к реке Оскол.

В то же время эксперты сообщают о продвижении РФ сразу в непосредственной близости от двух населенных пунктов – Васильевки и Шевченко. Оба населенных пункта расположены к югу от Доброполья, откуда РФ пытается продвигаться в сторону важного оборонного центра украинских защитников.

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Напомним, 28 сентября эксперты DeepState сообщили о новых результатах украинской операции " Вивальди". По их данным, Силы обороны освободили еще три населенных пункта в районе Лимана – Ридкодуб, Новое и Катериновку.

В Третьем армейском корпусе, отвечающем за эту операцию, сообщили, что только за последнее время украинские бойцы взяли в плен более 250 российских оккупантов в результате этой операции. Всего с начала операции Силы обороны уже освободили 176 кв. км украинской территории.

Как отмечал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, в ходе этой операции Силы обороны не используют классические штурмы. По его словам, речь идет о максимальном привлечении БПЛА, благодаря которым удается заставить РФ отступить с позиций. После чего на них заходят Силы обороны, которые зачищают населенные пункты от оккупантов.

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