Оккупанты понимают свое бессилие из-за нежелания людей на временно оккупированных территориях "видеть" там власть России.

Оккупанты ощущают бессилие из-за нежелания людей на временно оккупированных территориях принимать участие в "псевдовыборах" РФ в Украине.

Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, поэтому оккупанты ходят к людям, заставляя их голосовать даже по паспорту Украины.

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"Выборы они провозгласили, а участников этих выборов нет. Местное население не собирается участвовать в этом", - отметила Гуменюк.

Она указала, что оккупанты рассчитывали насильно паспортизировать фактически все население оккупированных территорий, но у них не получилось, поэтому были вынуждены признать, что "выборы" будут проводиться и по украинским паспортам. Гуменюк подчеркнула, что сложно искать логику в таких псевдовыборах.

"Все, что они могут сейчас делать - занимают себя в скучном ожидании когда же придут Силы обороны, потому что тогда они будут точно знать, что им делать - убегать", - пошутила Гуменюк об оккупантах.

По ее словам, россияне за счет "выборов" пытаются создать искусственную псевдополитическую картинку региона, что, якобы, это российская территория, которую они защищают.

Гуменюк отметила, что о списке так называемых кандидатов в оккупационные органы "власти" сегодня известно - с ним будут работать правоохранительные органы.

"Список так называемых кандидатов на "выборах" известен. Местное население очень щедро делится этой информацией, кто максимально активен в этом процессе. Вся эта информация собирается, обобщается и будет реализована как только Силы обороны возьмут под контроль Левобережную Херсонщину", - отметила она.

Россия проводит "псевдовыборы" в Украина в сентябре этого года

Как сообщал УНИАН, Россия хочет провести "выборы" на оккупированных украинских территориях в начале сентября.

Представители проукраинского движения "Желтая лента" 2 сентября сообщили, что в городе Геническ Херсонской области по домам местного населения начали ходить "мобильные избирательные группы".

По словам активистов, урны для голосования фактически остаются почти незаполненными. Местные жители не открывают двери для представителей "избирательных участков" и стараются закрывать подъезды.

Представителям так называемых "избиркомов" пообещали платить от 10 тыс. российских рублей.

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