Урны для голосования фактически остаются почти незаполненными.

Украинцы на оккупированных территориях не проявляют интереса к участию в "выборах", организованных Россией.

Как сообщают представители проукраинского движения "желтая лента", в городе Геническ Херсонской области по домам местного населения начали ходить"мобильные избирательные группы".

По словам активистов, урны для голосования фактически остаются почти незаполненными. Местные жители не открывают двери для представителей "избирательных участков", а также закрывают двери подъездов перед ними.

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"Все это ставит под сомнение заявления россиян о 5% населения, которое уже приняло участие в выборах", — добавили в "Желтой ленте".

Активисты призвали украинцев на временно оккупированной территории не участвовать в этих манипуляциях с "выборами" и применять все доступные методы игнорирования.

Россия хочет провести псевдовыборы на ВОТ Украины

Как сообщал УНИАН, СБУ установила более 3,5 тыс. организаторов и участников фейковых "выборов" РФ на оккупированной территории Украины. Таким образом захватчики хотят легализовать своих ставленников в оккупационных органах РФ во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представителям так называемых "избиркомов" пообещали платить от 10 тыс. российских рублей.

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