Среди украинцев желающих участвовать в этом фарсе они не нашли.

Российские захватчики свозят из РФ так называемых "наблюдателей" для участия в псевдовыборах на оккупированных территориях.

"Российские" выборы " это сплошной фарс и пропагандистская имитация, где заблаговременно известен результат и даже явка. Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно свезли на ВОТ из РФ, ведь местные отказываются участвовать в этом шоу", - сообщает ЦНС.

Как отмечается, согласно законодательству РФ общественными наблюдателями могут быть только члены Общественной палаты - совещательного органа, который контролирует российский президент Владимир Путин.

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Именно таких "наблюдателей" из РФ и привозят на оккупированные территории. В ЦНС добавили, что местные палаты оккупанты создали только недавно и не нашли туда достаточного количества желающих.

Россия хочет провести псевдовыборы на ВОТ Украины

Как сообщал УНИАН, СБУ установила более 3,5 тыс. организаторов и участников псевдовыборов РФ на оккупированной территории Украины. Таким образом россияне хотят легализовать своих ставленников в оккупационных органах на во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представителям "избиркомов" обещали платить от 10 тыс. российских рублей.

Недавно в ЦНС сообщали, что украинцы на оккупированных территориях не проявляют интереса к участию в "выборах", организованных Россией. В городе Геническ Херсонской области по домам местного населения начали ходить "мобильные избирательные группы", однако украинцы не открывают им двери квартир и демонстративно закрывают перед ними двери подъездов.

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