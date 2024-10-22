В армии Украины должны служить исключительно совершеннолетние лица, подчеркнул эксперт.

Мобилизация в Украине детей с 14 лет невозможна, это является военным преступлением.

Об этом сказал юрист Владимир Пилипенко в эфире Владимир Пилипенко "Новости. Live", комментируя слова лидера "Братства" Дмитрия Корчинского насчет возможности призыва в армию с 14 лет.

"Набор в ряды Вооруженных сил Украины лиц, не достигших 15 лет, является военным преступлением", - подчеркнул он.

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По его словам, в ВСУ должны служить исключительно совершеннолетние лица:

"Дети у нас, по Конвенции о защите прав ребенка, до 18 лет. И любые разговоры о снижении мобилизационного возраста нужно слушать в парламенте, который единственный имеет право устанавливать этот мобилизационный возраст".

Он подчеркнул, что никакие эксперты, деятели не имеют никаких полномочий для таких заявлений, поэтому это только разговоры, которые "ничего общего не имеют с реальностью".

Снижение мобилизационного возраста в Украине - резонансное заявление Корчинского

Как сообщал УНИАН, основатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский считает, что снижение мобилизационного возраста более чем на 10 лет может произойти, если государству реально будет угрожать ликвидация.

По его словам, если Украина будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. Корчинский считает, что мужчина может быть солдатом тогда, когда способен поднять автомат. При этом добавил, что в Центральной Африке воюют уже с 12-14 лет.

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