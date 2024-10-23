Эксперт ответил, насколько возможно уменьшение мобилизационного возраста в Украине, и повлияет ли это на ход боевых действий.

В Украине продолжаются активные дискуссии по уменьшению мобилизационного возраста. Сейчас, напомним, меньший порог возраста для мобилизации составляет 25 лет. Впрочем, по словам советника руководителя ОП Сергея Лещенко, Соединенные штаты давят на Украину по уменьшению этого порога до 18 лет. Аргументирует Вашингтон это тем, что США во время войны во Вьетнаме призывали ребят с 19 лет.

Подобные дискуссии продолжаются и в Верховной Раде. По словам нардепа Романа Костенко, уменьшение мобилизационного возраста до 18-20 лет в Украине, "не является чем-то радикальным". Насколько возможно уменьшение мобилизационного возраста в Украине, повлияет ли это на ход боевых действий и какие возможные последствия от такого решения - УНИАН спросил у ветерана АТО, военного эксперта Евгения Дикого.

- Господин Евгений. Дискуссии по уменьшению мобилизационного возраста продолжаются. По вашему мнению, почему вообще мы об этом сейчас говорим?

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- Разговоры возникли из-за того, что в Украине действительно есть острая проблема с недомобилизацией. Если быть точнее, то мы сейчас набираем в полтора раза меньше, чем за аналогичный период несем санитарные потери. Речь идет о погибших и тяжело раненых. Это даже без учета СЗЧ.

То есть, еще раз, - мы мобилизуем в полтора раза меньше, чем теряем в боях. То есть наша армия просто стачивается, тает на глазах. Мы ее не пополняем должным образом. И это страшный фактор, который ведет нас фактически к поражению в этой войне. Это тот самый фактор, из-за которого мы уже потеряли Угледар. Это тот же фактор, из-за которого враг прорвался к Часовому Яру. Нам физически не хватает людей на фронте. И эту проблему нельзя замалчивать. Я уже молчу о втором аспекте этой проблемы. Ведь это не учитывает того, что те, кто еще не выбыл - они переутомлены. Люди, которые воюют по 2-2,5 года - они очень изношены. А мы пока даже потери не восстанавливаем. Не говоря уже о замене тех, кто воюет.

Поэтому да, проблема мобилизации является сейчас самой острой в нашей стране. И той проблемы, от которой зависит, будет ли наша страна дальше вообще существовать.

- Ранее в Украине уже уменьшали мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Но мы до сих пор говорим о проблеме с личным составом на фронте. Если возраст уменьшат еще раз - поможет ли это мобилизации?

Несмотря на все сказанное выше, я пока не вижу никакой необходимости снижать мобилизационный возраст. Такая мера была бы актуальной при условии, что все мужчины действующего призывного возраста уже выполняют свой долг, служат. Ситуация же совсем другая. Мы имеем огромный мобилизационный резерв. Даже тех, кто обновил свои данные этим летом через "Резерв+" и другие способы, хватает на то, чтобы полностью заменить действующий состав ВСУ. Полностью создать "ВСУ 2.0".

Проблема не в отсутствии резерва. Проблема в том, что мы этот резерв не мобилизуем. И как бывший командир, скажу так - я был бы совсем не рад вести в бой 18-20 летних детей.

Так уж сложилось, что мы вырастили поколение, в котором ребята 18-20 лет психологически в большинстве - это скорее подростки, чем взрослые мужчины. Конечно, есть замечательные исключения. Я лично знаю замечательных юношей и девушек, которые с 18 лет пошли в ряды ВСУ и воюют. Но это исключения, а не правило. И эти исключения сейчас имеют право воевать на добровольной основе. А вот принудительно набранный сейчас детский сад - лично я бы в атаку вести не хотел.

Другой вопрос, что в современной армии воюет преимущественно мое поколение. А это люди в возрасте 50+, в значительной степени даже 55+. Это также абсолютно не здоровая и ненормальная ситуация.

- Если так говорить, то какой идеальный возраст для ведения боевых действий?

Идеальный боец - это мужчина в возрасте от 25 до 35 лет. Максимум - это 40 лет. С медианой в 30. Мужчина такого возраста - он уже психологически взрослый человек, с одновременно молодым и здоровым телом.

Да, моему поколению 50 и более лет - мы морально больше готовы к войне. Ведь нас воспитывали в Советском союзе к будущей мировой войне. Мужчины 50+ психологически зрелые, устойчивые. Но это не компенсирует то, что у нас уже старые тела, которые физически не выдерживают те нагрузки, которые нужны на фронте.

Тогда как у 20-летних идеальные тела, но они еще дети. Поэтому 30-летний мужчина - это идеальный солдат с точки зрения психологической зрелости и физических кондиций. И именно этих мужчин 25-35-40 лет мы меньше всего мобилизуем. Именно эта категория почти отсутствует в рядах ВСУ.

Поэтому мне кажется, что нет никакого смысла говорить об уменьшении возраста, а имеет смысл искать ответ на вопрос - почему у нас до сих пор не мобилизована лучшая возрастная категория - 25-35 лет. И что нам надо сделать, чтобы именно эту категорию начать мобилизовать.

- Если говорить о цифрах - какое количество мобилизованных нужно Украине для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте?

Просто стабилизировать фронт - это хорошо, но это ничего не даст. Нам нужны резервы и для наступательных операций. И все эти цифры уже были озвучены публично. Еще в конце 2023 года бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил цифру в полмиллиона единовременного набора. И, к сожалению, ситуация с тех пор не только не улучшилась, а наоборот даже ухудшилась.

Мы до сих пор стоим перед необходимостью быстро набрать полмиллиона. А дальше спокойно набирать ежемесячно от 20 до 30 тысяч. Если бы нам удалось это сделать - этих цифр нам было бы достаточно для победы.

- Если решение об уменьшении мобилизационного возраста все же будет принято - несет ли оно риски для государства? Мы видели, как по всей России, где в принципе нет культуры протестов, тысячи матерей вышли на улицы из-за участия в боевых действиях их сыновей-срочников. У нас ситуация может быть еще более масштабной?

- У нас это еще как может быть. Сейчас у нас уже происходит другая форма протеста. У нас мамы вывозят юношей с 14 до 17 лет массово за границу. Поинтересуйтесь в школах, сколько они потеряли старшеклассников. Ведь они вывезены с расчетом на то, чтобы не дай бог им не было 18. Ведь границу не пересечешь. Поэтому да, если бы мы сейчас начали мобилизацию 18-20 летних, то я думаю, что мамы на протесты еще и как вышли.

Это одна из причин, почему я не вижу в таких действиях смысла. У нас когда забирают здоровых мужчин, это также вызывает протесты их жен. Но это то, что надо очень жестко, показательно наказывать. Ведь выполнять Конституционный долг мужчина обязан. Здесь есть моральный нюанс: когда мы говорим о взрослых мужчинах, которые успели попользоваться своими конституционными правами и свободами, а тут им вдруг напомнили об обязанностях, - это одна история. А когда речь идет о вчерашних школьниках - значительно сложнее быть жестким.