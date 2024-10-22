Мужчина способен быть солдатом тогда, когда может поднять автомат, считает политик.

В Украине при одном условии мобилизационный возраст могут очень сильно снизить.

Снижение мобилизационного возраста более чем на 10 лет может произойти, если государству рельно будет угрожать ликвидация, таким мнением поделился активист, основатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в эфире странского канала NTA.

"Если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет", - сказал собеседник.

Корчинский добавил, что мужчина может быть солдатом тогда, когда способен поднять автомат:

"Мы знаем, что во многих прогрессивных странах мира, например, в Центральной Африке, воюют уже с 12-14 лет".

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