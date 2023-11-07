Нардеп отметил, что во время войны такие ее действия являются особенно опасными и представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Егор Чернев призвал СБУ проверить скандальные высказывания Фарион, оскорбившей украинских защитников.

"Ирина Фарион публично заявила, что не считает украинцами тех наших воинов, которые общаются на фронте на русском языке. Этим кощунством, по-моему, она поставила знак равенства между оккупантами и теми, кто жертвует своей жизнью, защищая Украину. По моему убеждению это лицо уже длительное время целенаправленно и системно работает на раскол общества и разжигание вражды между украинцами. Особенно подозрительной для меня такая деятельность является в контексте советского прошлого Ирины Фарион", - написал он в Facebook.

Нардеп отметил, что во время войны такие ее действия являются особенно опасными и представляют угрозу национальной безопасности Украины.

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"Поэтому как заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки призываю Службу безопасности Украины осуществить проверку высказываний Ирины Фарион в течение военного положения на предмет совершения уголовных преступлений и принять все меры для недопущения ведения любой подрывной деятельности в нашем тылу. Прошу считать это официальным депутатским обращением", - добавил он.

Скандальные высказывания Фарион о защитниках

Украинская языковед, доктор филологических наук и экс-нардеп Ирина Фарион отличилась скандальными упреками воинам полка "Азов", говорящих на русском языке.

"Я категорически этого (русский язык среди военных ВСУ - УНИАН) не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, когда вы такие моцни? И вы очень умны. Что вам мешает выполнять 29 статью закона О Вооруженных Силах Украины. Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии, это оружие тогда", – сказала Фарион.

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил на упреки Фарион.

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