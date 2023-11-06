Майор ВСУ призвал правоохранительные органы заняться расследованием деятельности языковеда.

Скандал вокруг высказываний языковеда Ирины Фарион относительно русскоязычных "азовцев" не утихает. Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил на упреки.

Реакция появилась в Телеграм-канале Жорина, который военный ведет на украинском языке. Воин отметил, что первая публикация российскому на его канале посвящается лично Ирине Фарион.

"Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах*й! P.S. Правоохранительным органам уже давно пора обратить внимание на деятельность этой конченой п*зды, которая раскалывает украинское общество по ФСБшным методичкам", - отметил Жорин.

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Скандальные заявления Фарион об "Азове"

Напомним, что украинская языковед, доктор филологических наук и экс-нардеп Ирина Фарион отличилась скандальными упреками воинам полка "Азов", говорящих на русском языке.

"Я категорически этого (русский язык среди военных ВСУ - УНИАН) не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, если вы такие мощные? И вы очень умные. Что вам мешает выполнять 29 статью закона О Вооруженных Силах Украины. Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии, это оружие тогда", – сказала Фарион.

Зато журналистка Янина Соколова ответила, что несмотря на использование русского языка, "азовцев" нельзя назвать "к*цапами". Однако Фарион заявила, что и украинцами их не считает.

Упреки Фарион спровоцировали скандал. Украинцы в социальных сетях раскритиковали ее слова. Впрочем, сама Фарион лишь обострила спор.

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