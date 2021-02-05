Компания напомнила, что Крым – неотъемлемая часть Украины.

"Укрзализныця" призвала базу геопространственных данных OpenStreetMap немедленно исправить неточности относительно территориальной принадлежности Крыма.

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Так компания отреагировала на информацию о размещении на своем сайте карты с "российским" Крымом.

"Сейчас указанный бесплатный сервис перевозчик, как и многие международные коммерческие и государственные компании, использует для отображения информации", – говорят в "УЗ".

Компания напомнила, что Крым – неотъемлемая часть Украины, а ее некорректное отображение на любых сервисах, в частности электронных картах, недопустимо.

"Кроме того, по поручению нового руководства "Укрзализныци" специалисты компании проводят полную ревизию электронных сервисов компании. В частности, на финальной стадии находятся работы по внедрению обновленного сайта компании", – говорится в заявлении.

Что случилось?

О "российском" Крыме на карте сайта "УЗ" ранее сообщил украинский журналист Александр Рудоманов. Полуостров с неправильной геолокацией появлялся при выборе опции просмотреть маршрут поездов. Украинский полуостров отнесли к Южному федеральному округу РФ.

Оккупация Крыма Россией: события

В конце февраля - начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков, воспользовавшись моментом смены власти в Украине в результате Евромайдана, оккупировали Крымский полуостров. Также было создано вооруженное формирование из российских "казаков", которое называло себя "самооборона Крыма".

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной оккупации Крыма.

Фактически же результаты "референдума" и явка на него были полностью сфальсифицированы российским руководством: так, согласно докладу Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, было подсчитано, что фактическая явка на референдуме в Крыму составила всего 30 процентов, среди которых только от 50 до 60% (в отличие от российских данных в 97%) выбрали вхождение в Россию.

В августе 2014 года "председатель" "Совета министров Республики Крым" Сергей Аксенов сказал, что инициатором оккупации Крыма был российский президент Владимир Путин. В марте 2019 года Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин.

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Автор: УНИАН