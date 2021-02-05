Компания уже исправила ошибку, отметил журналист.

На опубликованной на сайте "Укрзализныци" карте оккупированный Россией Крым вдруг стал "российским".

Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Рудоманов.

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"Российский" Крым появлялся при выборе опции просмотреть маршрут поездов. Украинский полуостров отнесли к Южному федеральному округу РФ.

"Укрзализныця, у вас там с картами которые использует Юго-Западная железная дорога все нормально? Или как всегда рабочим, отвечающим за сайт, пофиг чей Крым, лишь бы зарплату подняли? Тогда уже карту рамблера (российского ресурса – УНИАН) запускайте", – написал Рудоманов.

Позже журналист обновил сообщение, отметив, что компания исправила ошибку.

Оккупация Крыма Россией: события

В конце февраля - начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков, воспользовавшись моментом смены власти в Украине в результате Евромайдана, оккупировали Крымский полуостров. Также было создано вооруженное формирование из российских "казаков", которое называло себя "самооборона Крыма".

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной оккупации Крыма.

Фактически же результаты "референдума" и явка на него были полностью сфальсифицированы российским руководством: так, согласно докладу Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, было подсчитано, что фактическая явка на референдуме в Крыму составила всего 30 процентов, среди которых только от 50 до 60% (в отличие от российских данных в 97%) выбрали вхождение в Россию.

В августе 2014 года "председатель" "Совета министров Республики Крым" Сергей Аксенов сказал, что инициатором оккупации Крыма был российский президент Владимир Путин. В марте 2019 года Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин.

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Автор: УНИАН