Изменить ход войны сейчас не дает малое количество мощного оружия.

Ситуация на фронте российско-украинской войны может измениться уже этой осенью. Однако для этого ВСУ должно получить необходимое количество оружия от партнеров уже в августе.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Мы имеем временные рубежи на уровне августа. Если в августе мы получили бы необходимое вооружение и технику, то осенью можно было говорить о возможном изменении ситуации на фронте", - объяснил он.

По словам Бадрака, Украина сейчас имеет определенные позиционные достижения. Среди них освобождение острова Змеиный и продвижение на Херсонщине.

"Только на прошлой неделе американская сторона подтвердила, что наконец-то нам будут предоставлять системы ПВО. Но этих систем NASAMS очень небольшое количество. Небольшое количество и реактивных систем залпового огня HIMARS. Их единицы: четыре плюс еще четыре от США, да плюс три - от Британии. Три от Германии Берлин согласился передать, но снова приостановил из-за странных аргументов, в частности, отсутствия таблиц для стрельбы", - отметил он.

Эксперт подчеркивает, что малое количество оружия может обеспечить лишь удачные контрнаступательные эпизоды, но не изменить ход войны.

"Конечно, даже появление такого мощного оружия не может гарантировать сразу перелом в войне. Потому, что очень трудно пробивать потом оборону - то, что сейчас допущено вследствие медленных действий Запада. Чтобы выбить врага с оккупированных территорий, теперь уже Украине надо минимум шестикратное преимущество, или же использование мощного высокоточного оружия по местам пребывания личного состава врага и мест скопления техники и т. д.", - добавил Бадрак.

По его словам, Украине важно иметь оружие, которое будет на поколения иметь преимущество над россиянами.

"Речь прежде всего идет о мощных ударных беспилотниках. Это значительное количество дронов-киллеров, например, более новая версия Switchblade 600, которая должна вот-вот поступить Украине. Также важно получать ударные вертолеты и особенно - самолеты. Если Украина не сможет доминировать в небе, то говорить о мощном наступлении будет преждевременно", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов назвал "ключ от успеха" в войне с Россией.

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