Военный эксперт объяснил, почему важно контрнаступать на юге Украины.

Юг Украины на сегодня - это ключ от успеха в войне с Россией, а главными битвами в ней, вероятно, будут за Херсон и Мелитополь.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в комментарии 24 каналу.

"Когда начинать наступление с юга – появляется доступ в Крым. Также перерезаем артерию поставок для большинства группировок юга и Северо-Крымский канал и можем двигаться вдоль побережья Азовского моря и до границы Украины возле Ростовской области. Тогда Луганская и Донецкая области оказываются в полуокружении", - объяснил эксперт.

По словам Жданова, россияне загнали себя в ловушку, потому пока не форсируют события с юга. Эксперт напомнил: в РФ войной командуют не военные, а политики.

"Есть политическая воля Путина "освободить" Донбасс, поэтому они туда стягивают силы и средства с других направлений. Теперь, когда мы на Донетчине и Луганщине наносим им удары, то если россияне там без успеха и начнут перебрасывать на Харьковское, Запорожское или Херсонское направления силы, то будут слабеть там", – сказал Жданов, добавив, что на сегодня враг лишен возможности поставлять оперативный резерв для ввода в бой с территории РФ.

Ранее аналогичное мнение о решающих битвах высказал офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. "Главные битвы будут развиваться на юге, конечно же, - за Херсон и Мелитополь. Это ключ к будущему в этой войне - сколько она будет идти лет и так далее. Если Украина сможет грамотно реализовать оружие, если в Украины будут существенные успехи, большие территории будут освобождены, это кардинально поменяет и отношение Запада, и подход России, и уровень коллаборации тех, кто встречает с цветами, - предателей. Это повлияет вообще на все", - считает эксперт.