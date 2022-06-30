Украина вправе нанести удар по Крымскому мосту, поскольку он находится на ее территории, временно оккупированной российским агрессором.
Такое мнение высказал 24 каналу директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
"Что касаемо этого сооружения, то оно не только Россией, но и многими людьми на Западе отождествляется исключительно с РФ. Мост же является частью Крыма. Здесь в силу вступает договоренность, согласно которой, мы, получая мощное оружие, не будем бить по российским объектам на территории врага", - объяснил он.
Эксперт уточнил, что ВСУ имеют право наносить удары только по целям на оккупированной врагом территории - как Донбасса, так и Крыма.
Перспективы удара по Крымскому мосту
Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.
21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.
В Кремле углядели в заявлении Данилова об ударе по Крымскому мосту "анонс теракта". Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".
По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в настоящее время у Украины нет возможности уничтожить мост. Также Арестович утверждает, что у ВСУ есть "более жирные цели".
Недавно украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста.