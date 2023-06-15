Сейчас в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах с 24 февраля 2022 года – более 25 тысяч украинцев.

Российские оккупанты всеми способами манипулируют и пытаются обменять захваченных гражданских лиц Украины на своих военнослужащих. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отметил омбудсман в Facebook, гражданские лица – это заложники, и страна-агрессор должна вернуть их без всяких условий, а не вовлекать в процесс обмена военнопленными.

"Сейчас в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах с 24 февраля 2022 года – более 25 тысяч украинцев. Среди них – 20 тысяч гражданских. Россияне всеми способами манипулируют и пытаются "поменять" захваченных ими гражданских на собственных военнослужащих. Подчеркну: российская сторона не имеет законных оснований для задержания гражданских! Гражданские лица, мирные граждане вообще не должны находиться в неволе, а если такое случилось – сразу должны быть освобождены", – подчеркнул Лубинец.

Однако, как пояснил уполномоченный по правам человека, Россия имеет свои преступные мотивы. Во-первых, страна-оккупант использует террор в отношении гражданских как инструмент влияния на позицию Украины в контексте достижения военно-политических целей. Враг понимает, что каждое освобожденное гражданское лицо является свидетелем того, как РФ нарушала международные нормы.

"Во-вторых, это способ посеять уныние среди украинцев и разжечь ярость на государственные органы и власть в целом. В этом контексте страна-террорист использует ряд манипулятивных суждений. К сожалению, большинство из них действительно влияют на украинцев. Среди таких утверждения – "Украина отказалась от возвращения своих людей", "украинцы отказываются возвращаться на родину", " гражданские заложники – это преступники" и другие", – добавил он.

Омбудсман отметил, что все это – пропагандистские нарративы РФ.

"Украинцы должны понимать: переговоры о том, чтобы вернуть гражданских домой – продолжаются постоянно. В качестве примера, мы передали российской стороне список наиболее уязвимых граждан, которые незаконно содержатся на территории РФ и ТОТ, а именно граждан пожилого возраста. Однако никакой реакции от страны-агрессора не поступило! И на этом попытки не останавливаются – работа продолжается, однако не всегда о ней можно говорить. Украина пытается хоть каким-то способом верифицировать и вернуть домой украинских граждан", – написал Лубинец в посте.

Как Россия терроризирует гражданских украинцев

На временно оккупированной территории Херсонской области россияне начали жесткую фильтрацию людей, которые пытаются эвакуироваться из затопленных в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС населенных пунктов. Враг воспользовался этой сиутацией для усиления оккупационного режима, подчеркнула заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В то же время жительница оккупированного Мелитополя Запорожской области рассказала журналистам, что город испытывает все последствия оккупации – от постоянных репрессий до дефицита лекарств и продуктов. Россияне пытаются заставить людей получать российские паспорта – без них жизнь граждан очень затруднена.

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