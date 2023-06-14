Россияне установили блокпосты и требовали у украинцев значительные суммы денег и ценные вещи и драгоценности.

Российские захватчики ввели жесткие фильтрационные мероприятия для тех украинцев, которые пытаются спастись из затопленных населенных пукнтов оккупированного Левобережья Херсонщины. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram.

"Российские оккупанты воспользовались трагическими последствиями подрыва ими Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима на временно оккупированной территории Херсонской области", - сообщила Маляр.

В частности, по ее словам, с началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные меры по выявлению граждан с проукраинскими настроениями.

"На блокпостах российские военнослужащие за разрешение выехать людям в безопасные места заставляли их платить значительные суммы денег и отдавать обнаруженные во время обысков ценные вещи и драгоценности", - отмечает заместитель министра.

Кроме того, она подчеркнула, что российские захватчики отбирали и сразу же уничтожали украинские паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, полученные в Украине. Также оккупанты похищали личное имущество граждан из оставленных владельцами помещений.

"В то же время представители российских оккупационных администраций во время съемки пропагандистских видеороликов так называемыми журналистами цинично заявляли о якобы осуществлении успешной организованной эвакуации гражданского населения, хотя никаких практических мер для этого принято не было", - отметила Маляр.

Вместе с тем, оккупанты запрещали работу местных волонтеров по предоставлению пострадавшим гуманитарной помощи (еды, воды, одежды, лекарств и т.д.).

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сначала взорвали плотину Каховской ГЭС, а затем бросили на произвол судьбы жителей Левого берега Днепра в Херсонской области, эвакуация населения из затопленных районов фактически не проводится. Многие дома затопило полностью-люди сидят на крышах. Население левого берега вынуждено самостоятельно искать лодки.

Также россияне обстреливают места эвакуации граждан из затопленных домов.

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