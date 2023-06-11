Город привык к периодическим обстрелам, репрессиям, акциям партизан и резкому снижению уровня жизни.

Мелитополь ощущает на себе все последствия вражеской оккупации – от постоянных репрессий до дефицита лекарств и продуктов. Об этом рассказала журналистам CNN 30-летняя жительница Мелитополя, чье имя не раскрывается из соображений ее безопасности.

"В Мелитополе террор. Но тихо, на улицах не увидишь. Для партизан положение здесь ужасное. Для тех из нас, кто отказался от российских паспортов и теперь известен как "неблагонадежный", ситуация ужасна. Но если вы пойдете на рынок, вы не подумаете, что что-то происходит", – рассказала женщина.

По ее словам, оккупанты пытаются заставить всех получить российские паспорта, отсутствие которых очень усложняет горожанам жизнь. В частности без оккупационного паспорта невозможно получить доступ к больницам, а фермеры теряют землю из-за отсутствия оккупационных документов. Для пенсионеров российский паспорт стал единственной возможностью получить деньги на жизнь.

"Боюсь, что в конце концов мне придется его получить. Но мы оттягиваем этот момент. В целом большой процент населения уже имеет российские паспорта. Если вы этого не сделаете, вы белая ворона, и вас могут обыскать", – рассказывает женщина.

Женщина отмечает, что в Мелитополе оккупанты регулярно устраивают обыски после ударов со стороны ВСУ и после партизанских нападений на местных коллаборантов.

"Людей, оставшихся в Мелитополе, можно разделить на несколько категорий. Есть те, кого в принципе устраивает нынешняя пророссийская власть. Есть те, кому все равно, и они поддержат того, кто даст им больше денег наличными. Те, кто остался, в основном поддерживают пророссийскую власть", – говорит женщина.

По ее словам, украинские патриоты в основной своей массе давно уехали, остались немногие. Между ними возникают доверительные отношения на ровном месте, что иногда находит странные проявления. Например, чтобы получить на рынке более качественный товар, нужно шепнуть продавцу, что поддерживаешь Украину.

Оккупационные власти поощряют местных жителей отправлять детей в летние лагеря в Крым. Женщина утверждает, что пока детей благополучно возвращали обратно после такого отдыха.

"Здесь детей силой не забирают. Надо понимать, что родители отправляют их туда добровольно", – подчеркнула она.

По словам женщины, оккупанты действительно опасаются украинского контрнаступления. Настроения среди простых солдат за последний месяц резко изменилось: от "Мелитополь навсегда с Россией" до размышлений о том, где и как будут строить оборонительные рубежи.

"Уже нет того победного настроения. Я чувствую, что скоро здесь что-то произойдет. На рынке скупают украинские гривны, а фермеры отказываются продавать свою продукцию, потому что ждут, чтобы ее отдать Украине. И все соседи, которые за Россию, перестали с нами общаться, потому что больше не уверены, что Россия останется здесь навсегда, и боятся говорить", – говорит женщина.

Странной особенностью оккупационного режима стало резкое ухудшение продуктов питания, не говоря уже о сокращении их ассортимента.

"Стандарты и упаковка полностью изменились с начала вторжения. Сливочное масло, сделанное на том же заводе, теперь настолько отвратительно на вкус, что мы не знаем, что делать, чтобы замаскировать его вкус. Все, что импортируется из России, содержит пальмовое масло. Это не преувеличение, в списке ингредиентов конфет трижды упоминается пальмовое масло. Это во всем. Сосиски, сыр, конфеты, печенье, масло", – говорит женщина.

Но гораздо более серьезной проблемой стала нехватка лекарств, товаров для дома, и детского питания.

"Слухи о том, что россияне сами не хотят покупать российскую продукцию, соответствуют действительности. До сентября украинские продукты ввозились контрабандой в Мелитополь и российские военные все покупали сами. Солдаты стояли передо мной в очереди и просили украинские носки и мыло. Сейчас украинских товаров больше нет", – вспоминает горожанка.

Ситуация на оккупированных территориях

Ранее жители Мариуполя рассказали о том, как изменилась их жизнь с момента оккупации. Люди говорят, что их город превратился в какую-то страшную версию СССР, где репрессии и нищета дополняются тотальными разрушениями вокруг.

После того, как россияне разрушили плотину Каховской ГЭС, они снова столкнулись с проблемой водного дефицита в Крыму. Из-за катастрофического снижения уровня воды в Каховском водохранилище наполнение Северо-Крымского канала стало невозможным.

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