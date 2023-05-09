Враг продолжает системную депортацию жителей оккупированных территорий под прикрытием эвакуации, а в их жилье заселяет россиян.

Российские захватчики продолжают террор мирного населения на временно оккупированных территориях Украины. В частности, враг проводит там этнические чистки.

"Россияне продолжают подражать советским практикам в отношении этнических чисток на временно оккупированных территориях Украины. Они продолжают системную депортацию жителей за временно оккупированные территории под прикрытием эвакуации. Что является очередным признаком геноцида, который россияне проводят в отношении украинского населения. В то же время на место коренных жителей они заселяют россиян", – рассказали в Центре национального сопротивления.

Например, оккупированный Мелитополь Запорожской области покинули 60% коренных жителей и выехали на подконтрольную Украине территорию. Часть людей была принудительно депортирована.

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"Вместо этого на смену им прибывают граждане РФ, которые в большинстве случаев имеют родственные связи с подразделениями ВС РФ и представителями оккупационных администраций, соответственно практически вся жилая недвижимость, покинутая коренными жителями, занята. В то же время россияне используют переселенное население для формирования пропагандистской картинки "новой мирной жизни", – отметили в ЦНС.

Что происходит на оккупированных территориях Украины

На оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей массово увольняются так называемые "полицейские", чтобы спастись от украинского контрнаступления и сбежать на территорию РФ. В то же время руководство "полиции" на оккупированных территориях рапорты не подписывает и даже отзывает "сотрудников" из отпусков.

Кроме того, оккупанты на Запорожье в панике из-за предстоящего контрнаступления ВСУ. Захватчики бегут и пытаются запугать население приходом украинских военных.

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