Руководство оккупационной "полиции" отказывается подписывать рапорты на увольнение.

На временно оккупированных территориях юга Украины пытаются увольняться и дезертировать на территорию РФ представители так называемой "полиции", чтобы сбежать от украинского контрнаступления.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, большое количество коллаборантов из оккупационной "полиции" на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей уже написали рапорты на увольнение, планируя эвакуироваться на территорию РФ до начала контрнаступления ВСУ.

"Помимо страха предстать перед украинским судом за государственную измену, полицаев также пугает перспектива попасть в ряды оккупационной армии. Однако руководство оккупационной "полиции" отказывается подписывать рапорты на увольнение и запретило коллаборантам покидать населенные пункты, в которых те "служат". Более того, полицаев также отзывают из отпусков", – говорится в сообщении.

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Чтобы избежать встречи с ВСУ, некоторые коллаборанты пытались договориться о госпитализации в местных больницах. Однако сделать это не просто, поскольку почти все койкоместа заняты ранеными российскими захватчиками.

Ситуация на оккупированных территориях

Российские захватчики незаконно депортируют украинцев с временно оккупированной территории Запорожской области. Людей автобусами вывозят в Крым и Россию.

Депутат Запорожского районного совета и журналистка Алиса Сысоева отметила, что наиболее оживленно "эвакуация" проходит в оккупированном Токмаке. Россияне жгут документы и угрозами принуждают людей к депортации.

В то же время засуетились россияне и на Херсонщине – там оккупанты сворачивают "администрации". В Генштабе ВСУ сообщили, что коллаборантов вывозят, в частности, из оккупированного Скадовска.

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