Провокации перерастают в избиение украинцев, которые несогласны с оккупационным режимом.

Россия завозит на временно оккупированные территории Украины криминалитет для запугивания и провоцирования местного населения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. По ее словам, оккупационная "власть" намеренно обостряет криминогенную обстановку.

Люди с криминальным прошлым провоцируют местных жителей, чтобы начать острый конфликт в общественном месте. В конце концов это переходит в избиение украинцев, которые несогласны с оккупационным режимом. При этом так называемые "следственные органы" принимают решения исключительно в пользу пророссийских провокаторов.

Видео дня

"В частности, большинство массовых драк, в населенном пункте Стрелковое Херсонской области, в результате которых граждане получили значительные телесные повреждения, "следователями" классифицированы как не имеющие состава преступления, а виновных российских провокаторов нельзя привлечь к уголовной ответственности", - рассказала Маляр.

Она отметила, что РФ часто использует криминалитет в политических целях. Так, в 2014-2015 годах россияне завозили в Украину своих "воров в законе" для расшатывания и дестабилизации ситуации.

"В нестабильной внутренней обстановке россиянам проще реализовывать свои преступные намерения. Итак, если они завозят своих преступников на временно оккупированные территории, значит не так у них там все просто. Приходится расшатывать и запугивать для интеграции "русского мира"", - объясняет заместитель министра.

Ситуация на оккупированной территории

Страна-агрессор продолжает принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях Украины. В частности, захватчики проводят рейды и запугивают местное население.

27 апреля президент РФ Владимир Путин узаконил депортацию жителей этих территорий Украины, которые отказались принять российское гражданство.

Кроме того, российские захватчики нашли новый способ обнаружения членов украинского подполья на временно оккупированных территориях. Работники Федеральной службы безопасности РФ "гуляют" в людных местах в гражданской одежде. "Гестаповцы" под видом простых жильцов интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти и нередко сами провоцируют подобные разговоры.

Вас также могут заинтересовать новости: