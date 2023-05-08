Валерий Шершень отметил, что на 9 мая оккупанты запретили массовые собрания.

Среди российских захватчиков и коллаборантов на временно оккупированной территории Запорожской области царит паника. Россияне пытаются запугать местных жителей контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

"На временно оккупированной территории Запорожской области у оккупантов и поклонников "русского мира" паника. Они на скорую руку выезжают и при этом запугивают местное население контрнаступлением ВСУ", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

По его словам, людей, которые соглашаются выехать, отправляют в РФ или распределяют по Донецкой области.

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"На данный момент уже есть информация, что судьба тех, кто выехал при помощи коллаборантов не завидная. Они попадают в Бердянск, который стал перевалочным пунктом, а дальше людей вывозят в Россию или рассредоточивают по Донецкой области", - объяснил военный.

Кроме того, он отметил, что оккупанты на временно захваченных территориях на 9 мая запретили массовые собрания.

"Они так напуганы, что боятся собственной тени", - подытожил Шершень.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Последний месяц поступают сообщения о бегстве россиян из временно оккупированных территорий Украины. При этом оккупанты бегут не сами. Они пытаются вывезти местное население под видом "эвакуации".

В свою очередь защитники Украины объяснили, что россияине "эвакуируют" гражданских из временно захваченных территорий Украины, чтобы использовать как "живой щит".

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