В Минобороны говорят: сервис остается самым удобным способом обновления данных и выполнения своего долга.

Более 1,5 млн украинцев уже обновили свои данные онлайн - через мобильное приложение "Резерв+". Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, отмечается на сайте Министерства обороны Украины.

"Резерв+" остается самым удобным способом обновления данных и выполнения своего долга. Уже 1,5 млн граждан обновили данные в мобильном приложении. В то же время через ЦНАП - более 233 000 уникальных обновлений, а через ТЦК и СП - 208 000. На обработку такого количества обращений ТЦК понадобилось бы около года. Цифровые инструменты помогают гражданам обновлять данные с любой локации и разгружают ТЦК", - отметила она.

Кроме того, сообщается, что уже более 210 тыс. военнообязанных женщин обновили данные через "Резерв+".

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"Активно обновляют данные за рубежом в Польше, Германии, Чехии, Канаде и Соединенных Штатах Америки", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что обновить данные необходимо до 16 июля включительно. Для этого можно скачать приложение "Резерв+" в App Store или Google Play и авторизоваться через Bank ID или же обратиться в территориальные центры комплектования или центры предоставления административных услуг.

Мобильное приложение Резерв+: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код.

Это окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберег" к бумажному военно-учетному документу.

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