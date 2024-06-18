В течение сегодняшнего и ближайших нескольких дней доступ к приложению "Резерв+" будут иметь 176 стран и Украина.

В Министерстве обороны Украины объяснили, почему не всем удается сегодня получить электронный военный билет с QR-кодом.

Так, в эфире телемарафона заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко сообщила, что после того, как функционал был запущен ночью, им уже воспользовались 62 тыс. пользователей, но у некоторых украинцев сегодня могут возникать проблемы с обновлением и загрузкой приложения.

"Мы наконец получили электронный военно-учетный документ. Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Этот документ содержит QR-код, благодаря которому уполномоченные органы - полиция, ТЦК и СП могут проверить силу документа очень простым путем - через камеру на смартфоне", - отметила она.

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Черногоренко добавила, что все данные, касающиеся воинского учета можно загрузить, нажав кнопку "сгенерировать документ". При этом она отметила, что функционал запускают "итерационно, то есть несколькими волнами", поэтому могут возникать проблемы с работой с приложением, но в результате абсолютно все получат доступ к возможности генерации электронного военного билета.

"Мы видим уже по статистике, что успешно загрузили уже электронный военно-учетный документ 62 тыс. пользователей. Это очень большой спрос. Поскольку это было всего за несколько часов. И дальше приложение в течение нескольких дней будет абсолютно всем доступно в маркетах", - заверила Черногоренко.

По ее словам, доступ к приложению будут иметь 176 стран и Украина. "Это эффект постепенной доступности приложения в маркетах. Абсолютно все пользователи получат этот доступ. Просто это будет осуществляться несколькими волнами. Следите за этими обновлениями. Буквально в течение сегодняшнего дня, несколько дней подряд абсолютно все 176 стран и Украина будут иметь доступ к приложению", - сказала заместитель министра.

Она напомнила, что электронный военный билет уже легализован постановлением Кабинета министров. "Наконец произошло это историческое событие - электронный документ полностью приравнен к бумажному. То есть эту "домашнюю работу" правительство, Министерство обороны выполнили. Мы сможем технически предоставить доступ всем пользователям", - отметила Черногоренко.

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Как сообщал УНИАН, ночью Екатерина Черногоренко в Facebook уже обнародовала информацию, что "электронный военно-учетный документ уже доступен в Резерв+".

По данным Министерства обороны, сейчас через мобильное приложение "Резерв+" обновили свои данные более 1,5 млн военнообязанных украинцев.

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