В Минобороны объяснили: отказ должностных лиц принимать электронный военно-учетный документ является нарушением действующего законодательства Украины.

В Министерстве обороны Украины рассказали, как действовать гражданам, если должностные лица отказываются принимать электронный военно-учетный документ, который сгенерирован в приложении "Резерв+". Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, приложение "Резерв+" является адекватным заменителем бумажных документов.

"Электронный военно-учетный документ, который вы можете видеть в "Резерв+" и он имеет QR-код, приравнен постановлением Кабинета министров Украины к бумажному документу. Мы договорились на межведомственном уровне вместе с нашими коллегами из Командования Сухопутных войск, Государственной пограничной службой о том, что они принимают и не имеют права нарушать закон и требовать бумажный документ, когда есть электронный военно-учетный документ и документ с QR-кодом", - подчеркнула Черногоренко.

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При этом она объяснила, что делать гражданам, если они сталкиваются со случаями, когда у них требуют бумажные документы и отказываются принимать электронные данные из приложения "Резерв+". В частности, надо сразу писать в Мионобороны на "горячую линию" службы поддержки.

"И мы с нашими партнерами выясняем и исправляем уже в таком режиме ad hoc - конкретно по ситуации. Но, я еще раз хочу прокомментировать, что истребование бумажного документа, если у тебя есть электронный военно-учетный документ - это нарушение действующего законодательства Украины и граждане имеют право заявить об этом в соответствующие органы, Минобороны и т.д.", - отметила заместитель министра.

Электронные документы в приложении "Резерв+"

Ранее УНИАН сообщал, как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+". Цифровая копия военно-учетного документа с 18 июня имеет одинаковую юридическую силу с бумажной версией и сгенерировать ее можно в приложении "Резерв+".

Чтобы сгенерировать копию военно-учетного документа, нужно зайти в "Резерв+" и обновить свои данные, получить документ с QR-кодом (для этого нужно нажать на три точки возле документа), выбрать "загрузить PDF", сохранить файл документа на Google Drive или отправить себе на электронную почту или в мессенджер и распечатать.

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