Такой документ можно сгенерировать за несколько кликов.

Цифровая копия военно-учетного документа с 18 июня имеет одинаковую юридическую силу с бумажной версией и сгенерировать ее можно в приложении "Резерв+". Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

"Нужна копия военно-учетного документа, но нет времени стоять в очереди в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или ТЦК? Ее можно за несколько кликов сгенерировать в приложении "Резерв+", - отметили в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что с 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.

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"Поэтому его копию можно использовать во всех ситуациях, где это необходимо. Например, при приеме на работу или получении услуг в ЦПАУ", - заявили в министерстве.

В частности, чтобы сгенерировать копию военно-учетного документа в приложении "Резерв+", нужно:

зайти в "Резерв+" и обновить свои данные;

получить документ с QR-кодом, для этого нужно нажать на три точки возле документа;

выбрать "загрузить PDF";

сохранить файл документа на Google Drive или отправить себе на электронную почту или в мессенджер;

распечатать.

Военно-учетный документ по QR-коду - что известно

Как писал УНИАН, с 25 июня украинцы после уточнения учетных данных в Центре предоставления административных услуг теперь могут получить военно-учетный документ с QR-кодом - по нему будут проверять действительность документа.

Министерство цифровой трансформации отметило, что уточнение военно-учетных данных и получение документа с QR-кодом в ЦПАУ в среднем длится до 15 минут. Это можно сделать бесплатно, без очередей и посещения территориальных центров комплектования.

"Если ранее получали выписку с печатью и подписью об уточнении данных, сможете повторно обратиться в ЦНАП и получить новый с QR-кодом. Документ действителен 1 год с момента формирования", - добавили в Минцифры.

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