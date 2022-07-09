Отмечается, что в военное положение действительно проще вручить повестку, ведь граждане должны иметь при себе документ.

Во время военного положения раздача повесток украинцам где угодно и в виде наказания вызвала настоящий резонанс в обществе. Одни считают, что такая практика правильная, другие ее беспощадно критикуют.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", у военных запугивание повестками вызвало следующую реакцию. Те считают, что такое наказание обесценивает риск тысяч парней и девушек, которые пошли добровольно защищать Украину.

"Все эти "пьяные" повестки лишь обесценивают их героизм, превращают армию в наказание, а в дополнение ставят под угрозу жизни бойцов", - высказал свою позицию по этому вопросу один из военных.

Вручение повесток на пляжах, в клубах и т.д. адвокаты называют не наказанием, а скорее демонстрацией справедливости на государственном уровне. Отмечается, что в военное положение действительно проще вручить повестку, ведь граждане должны иметь при себе документ.

В Командовании Сухопутных войск объясняют, что вручить повестку могут не только в Центрах комплектования: это могут быть и председатели ОТГ, может быть руководитель учреждения или организации, где работает этот военнообязанный. При этом граждане могут получать повестки в любом месте. Однако вручение повестки не означает того, что человека сразу отправляют на фронт. Их вручают, чтобы внести информацию о личности в военкомат. Призывают в первую очередь граждан, имеющих опыт военной службы или сборов. Кто не имеет такого опыта - их призывают в учебные воинские части.

Военный психолог Андрей Козинчук объяснил, стоит ли повестки превращать в карательный и воспитательный инструмент. "Есть методы гораздо круче. Поощрение, например. Когда тебя наказывают, твоя психика защищается. А нам нужно укомплектовать ВСУ мотивированными людьми", - говорит он.

"Загонять людей, чтобы пополнять ряды украинской армии, - это неэффективно", - добавил психолог.

Козинчук говорит, что мы отличаемся от РФ тем, что мы не воюем "мясом", мы воюем мозгами. У нас много людей, которые сами хотят идти защищать Украину.

Также Козинчук объяснил, что нужно делать в случае вручения повестки. Во-первых, не нарушать закон и прийти на собеседование и медосмотр.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали: практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

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