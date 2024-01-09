Тело еще одной жертвы нашли во время демонтажа разрушенных строительных конструкций.

Вследствие российской комбинированной атаки дронами и ракетами, которая произошла 29 декабря 2023 года, количество погибших мирных жителей в Киеве снова возросло.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, говорится в сообщении КГВА в Telegram. "Во время демонтажа разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведенная сверка Национальной полиции", - сообщил Попко.

В связи с этим, по состоянию на данный момент, в результате российской атаки ракетами и дронами, совершенной 29 декабря, в Киеве погибло 33 человека.

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Атака на Украину 29 декабря 2023 года

Ночью и утром 29 декабря 2023 года РФ осуществила массированную атаку по территории Украины. Враг применил 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.

В столице были повреждены станция метро, жилые и нежилые здания. Из-за значительного количества погибших и раненых в Киеве 1 января было объявлено Днем траура. Больше всего жертв было на территории складского помещения в Шевченковском районе, поврежденного обломками ракеты. По состоянию на 4 января в Киеве было известно о 32 погибших и 30 раненых.

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