Украинские пилоты дронов-камикадзе уничтожают сотни целей.

Из-за того, что западное финансирование постепенно исчерпывается, Украина все больше возлагает надежды на дешевые дроны, которые могут точно определить слабое место на вражеской цели. Об этом говорится в материале The Times.

Отмечается, что маленькие, быстрые и маневренные, FPV-дроны оснащены камерами, которые пилоты используют для того, чтобы направлять их точно в слабое место на вражеской машине, нанося урон. Для таких повреждений иначе понадобилось бы десять неуправляемых артиллерийских снарядов.

"Рост спроса был экстремальным. Я знаю операторов дронов, которые уже уничтожили 600 единиц бронетехники, используя по 25-30 беспилотников в день. Их количество поразительно огромно - ни один другой вид пехоты не может этого сделать", - рассказал координатор проекта FPV-дронов Богдан Данилов.

По словам авторов материала, в Украине считают, что дроны-камикадзе являются ответом на "нерешительность Запада" в предоставлении военной помощи и боеприпасов. При этом, имея дальность действия до 20 км, дроны могут останавливать вражеские атаки задолго до того, как они достигнут пехоты на передовой. Каждый из них стоит в разы дешевле 155-мм снаряда. На данный момент почти все они покупаются в Китае.

"Мы закупаем их оптом на китайских заводах, как можно больше. До войны продавали по тысяче в месяц максимум, сейчас продают по 20-30 тысяч в месяц", - говорит Данилов.

Издание отмечает, что в дальнейшем Киев планирует изготавливать все компоненты для FPV-дронов внутри страны. Так, по словам президента Владимира Зеленского, уже в этом году в Украине будут изготовлены миллион дронов.

Дроны в войне в Украине - последние новости

Последняя атака дронов по Украине была необычной. Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он обратил внимание на то, что в утреннее время враг редко запускал "шахеды". На днях же до 10.00 утра или даже позже была воздушная тревога в западных областях.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 5 января российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Впоследствии в Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбили защитники неба.

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