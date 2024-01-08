Число погибших в столице увеличилось.

В Киеве умер еще один пострадавший в результате атаки, которую реализовали оккупанты 2 января. Тогда Россия также ударила по Украине дронами и ракетами.

Об увеличении количества жертв сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram. По его данным, украинец скончался в больнице.

"Это третья жертва с дома в Соломенском районе, пострадавшем от атаки", - отметил Кличко.

Всего по состоянию на сегодня в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них - в тяжелом состоянии, уточнил мэр столицы.

Что известно о ракетном ударе РФ 2 января

В тот день Россия совершила массированную атаку по территории Украины, применив дроны-камикадзе и ракеты разных типов.

В Киеве силы и средства противовоздушной обороны перехватили и сбили все вражеские БПЛА типа Shahed, более 60 ракет Х-101/Х555/Х-55 и 10 ракет Х-47М2 "Кинжал".

Произошло падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева. Тогда сильно досталось Соломянскому району. Там произошло возгорание многоэтажки, количество пострадавших постоянно росло (было известно о более 50 человек). У большинства пострадавших фиксировали минно-взрывные травмы.

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