Надежда Лещик заменит Сергея Горбачева, которого уволили еще в августе.

Кабинет министров Украины сегодня, 1 ноября, назначил Надежду Лещик новым образовательным омбудсменом. Об этом представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

"Кабинетом министров Украины назначен Мищенко Александр Павлович заместителем министра иностранных дел Украины; Кравчука Николая Николаевича первым заместителем председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины; Краснолуцкого Александра Васильевича первым заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины; Лещик Надежду Всеволодовну образовательным омбудсменом", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин уволил Наталью Латыш с должности первого заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины. Также правительство согласовало увольнение Николая Кравчука с должности председателя Обуховской районной государственной администрации Киевской области.

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Новый образовательный омбудсмен Надежда Лещик ранее была начальницей отдела медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена. Она училась в Университете менеджмента образования, Ужгородском национальном университете и Киевском педагогическом университете им. Драгоманова.

Образовательный омбудсмен - что известно

Справка УНИАН. Образовательный омбудсмен является должностным лицом, на которое возлагается выполнение задач по защите прав в сфере образования, содействие реализации государственной политики, направленной на обеспечение права человека на получение качественного и доступного образования, осуществление мероприятий по соблюдению законодательства об образовании и равного доступа к получению образования.

В 2019 году в Украине впервые появилась должность образовательного омбудсмена. Им стал директор специализированной школы № 148 города Киева Сергей Горбачев. Его уволили с должности образовательного омбудсмена 16 августа 2024 года по истечению срока его каденции.

Недавно Горбачев заявлял, что администрации украинских школ не должны заставлять детей носить "школьную форму", поскольку это ненужное и незаконное требование.

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