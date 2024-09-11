Некоторые школы продолжают советскую традицию с обязательной формой для всех детей.

Администрации украинских школ не должны заставлять детей носить "школьную форму", поскольку это ненужное и незаконное требование. Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

По его словам, поступает много жалоб от родителей, что детей заставляют носить школьную форму, или придерживаться дресс-кода вроде "белый верх, черный низ". Родители жалуются на "рейды" учителей по проверке внешнего вида учеников, а некоторых детей даже не допускают к занятиям из-за отсутствия формы.

Горбачев отметил, что детям и без того трудно учиться, учитывая многочасовые отключения света в школе и дома, почти ежедневные перемещения в укрытие из-за воздушных тревог и вообще из-за их психологического состояния, вызванного войной.

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"И вместо того, чтобы обеспечивать образовательный процесс и заботиться о безопасности детей, часть педагогов осуществляют проверки и "рейды" внешнего вида учеников, нарушая законы. Они давят на детей, а при систематических замечаниях осуществляют буллинг ребенка и, кроме того, лишают детей права получать образование, которое и так сложно получать при вышеперечисленных условиях. Поэтому призываем педагогов и администрацию учебных заведений прекратить все мероприятия по проверке одежды учащихся. Не тратьте ваше драгоценное время на эти ненужные и незаконные вещи!" - написал Горбачев в своем Фейсбуке.

Образовательный омбудсмен подчеркнул, что родители и дети имеют право свободно выбирать одежду для школы, а единственными рекомендациями к такой одежде является опрятность, соответствие сезону и удобство.

"Никакие требования относительно стиля, цвета или других атрибутов школьной одежды недопустимы и незаконны", - подчеркнул образовательный омбудсмен.

Украинские школы в условиях войны: последние новости

Как писал УНИАН, более 2 млн школьников Украины начали новый учебный год в офлайн-формате и еще миллион - в смешанном. Всего в режиме офлайн заработали более 10 тысяч школ, рассказал президент Владимир Зеленский.

Также мы рассказывали, что в Украине запустили образовательное приложение "Мрия", предназначенное для детей, родителей и учителей. С помощью приложения станет легче и эффективнее управлять всем процессом обучения, считает президент Зеленский.

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