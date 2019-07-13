В Украине появился первый образовательный омбудсмен

Им стал директор киевской школы и учитель медиаграмотности с опытом внедрения НУШ Сергей Горбачёв.

В Украине появился образовательный омбудсмен. Им стал директор специализированной школы № 148 города Киева Сергей Горбачев.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

С должностью образовательного омбудсмена определилась министр образования Лилия Гриневич. Это право предусмотрено законом. Несмотря на это, Минобразования проводило публичный отбор на основе конкурса.

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Специально созданная комиссия при МОН рекомендовала на должность три кандидата. Конкурентами Горбачева были профессиональный юрист с опытом работы со сложными подростками в рамках системы пробации Ирина Яковец и Олеся Ващук, которая имеет опыт правозащитной деятельности.

Выбор остановился на Сергее Горбачеве, в частности и потому, что он знает систему образования изнутри. "Сергей Иванович - единственный из кандидатов имеет сформировано понимание того, что такое педагогика партнерства. И нам очень важно, чтобы эта должность, и он должен это сделать, чтобы она не превращалась в еще один карательный орган, который будет искать виновных, а эта должность должна стать средоточием доверия и цивилизованного разрешения конфликтов", – сказала Лилия Гриневич.

Уполномоченный министерства образования и науки будет решать школьные конфликты - защищать права учащихся, учителей и родителей. После официального назначения образовательный омбудсмен должен найти и отобрать себе офис и сотрудников из 15 человек.

В МОН напомнили, что институт образовательного омбудсмена создается для защиты прав получателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников. Образовательный омбудсмен не может совмещать свою работу с другой деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживающим на территории государства не менее 5 лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.

17 мая в министерстве объявили об отборе кандидатов на должность образовательного омбудсмена, им занималась специально созданная комиссия при МОН.

Сергей Горбачев работает в сфере образования 13 лет. Окончил Запорожский государственный педагогический университет. Работал учителем русского языка и литературы. Впоследствии возглавил школу "Логос". Более трех лет работает директором специализированной школы І-ІІІ ступеней № 148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы города Киева.

Как сообщалось, о создании новой должности образовательного омбудсмена глава МОН Лилия Гриневич сообщила в конце прошлого года. Одна из обязанностей будущего омбудсмена – рассмотрение фактов травли детей в школе и вне ее. Результаты этих проверок будут предоставлять полиции.