В Мелитополе пенсионеры решили избавиться от питомцев и не придумали ничего лучше, кроме как подбросить их в туалет зоопарка. Пожилые мужчина и женщина приехали на страусиную ферму, выгрузили из авто клетки с домашними крысами и уехали в неизвестном направлении.
Об этом сотрудники зоопарка "Страус-ЮГ" сообщили в Instagram.
Представители зоопарка рассказали историю об этих грызунах и показали, как они выглядят.
"Приехали к нам гости! Неожиданно для нас, "милые и добрые" бабушка с дедушкой привезли своих питомцев, которые скорее всего радовали их некоторое время, а затем они решили от них избавится. По-видимому, они ничего больше не придумали, как привезти их в зоопарк. Конечно, хорошее решение - скажете вы! Да, согласны. Но они привезли и молча, никому об этом не сказав, оставили клетки в туалете", — рассказали представители зоопарка.
Пенсионеры решили напоследок позаботиться о питомцах, поэтому подбросили их с "приданным". Мужчина и женщина оставили не только клетки с крысами, также они привезли с собой еду и опилки.
Читайте также"Не петух в косоворотке": у Зеленского объяснили, что за фигура установлена возле ОППо какой причине пенсионеры избавились от крыс и почему они решили подбросить их в туалет страусиной фермы - в зоопарке не знают. Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина и женщина быстро выгружали клетки, а после этого они поспешили удалиться.
Известно, что всем питомцам уже нашли новый дом, теперь крысы будут жить с другими хозяевами. В комментариях считают, что пенсионеры могли не справляться с питомцами, а потому и решили их "пристроить" таким странным образом.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Херсонской области на Арабатской стрелке в водоеме обнаружили крокодила.
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