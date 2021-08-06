Из-за коронавируса зоопарк закрыт.

В таиландском зверинце каждый день проводят физкультуру для пингвинов. Так им помогают держать себя в форме, пока нет посетителей.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Работники зоопарка рассказывают, что из-за пандемии сейчас к ним не ходят посетители.

Пингвинам становится скучно, они начинают лениться и перестают активно двигаться. Работники заметили это и решили исправить ситуацию.

Читайте такжеВ США поймали редкую рыбу с человеческими зубами (фото)Теперь они ежедневно выводят всю стаю пингвинов на прогулку, побуждают больше плавать в бассейне и следят, чтобы они придерживались здорового сбалансированного питания.

Их меню состоит, в основном, из скумбрии.

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Автор: Людмила Жерновская