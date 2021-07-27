Во время сессии в горсовете Украинки Киевской области между городским головой Александром Туренко и одним из активистов произошла перепалка.
Видео конфликта опубликовано на странице "Голоса" в Facebook.
Мужчина вышел к трибуне с транспарантом и хотел задать вопрос мэру по поводу, по словам прибывших, недавно принятого решения о налогах.
За ходом действий наблюдали полицейские, на которых мужчина во время эмоциональной речи выплеснул бутылку воды.
Мэр в ответ на упреки общественности набросился на активиста и повалил его на пол. Обоих разняли другие присутствующие, сам городской голова покинул сессионный зал, а группа горожан уже общалась с депутатами.
В коридоре городского совета, в свою очередь, произошла другая перепалка – тоже с участием потерпевшего. Но правоохранителям удалось вовремя успокоить конфликтующие стороны.
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