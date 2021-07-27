Мужчина вышел к трибуне с транспарантом и хотел задать вопрос мэру.

Во время сессии в горсовете Украинки Киевской области между городским головой Александром Туренко и одним из активистов произошла перепалка.

Видео конфликта опубликовано на странице "Голоса" в Facebook.

Мужчина вышел к трибуне с транспарантом и хотел задать вопрос мэру по поводу, по словам прибывших, недавно принятого решения о налогах.

За ходом действий наблюдали полицейские, на которых мужчина во время эмоциональной речи выплеснул бутылку воды.

Мэр в ответ на упреки общественности набросился на активиста и повалил его на пол. Обоих разняли другие присутствующие, сам городской голова покинул сессионный зал, а группа горожан уже общалась с депутатами.

В коридоре городского совета, в свою очередь, произошла другая перепалка – тоже с участием потерпевшего. Но правоохранителям удалось вовремя успокоить конфликтующие стороны.

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Автор: Яна Ставская