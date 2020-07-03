"Кугут обычный": киевский руфер обозвал Кличко после их перепалки на мосту
Столичный руфер Геннадий Кириленко («Mustang») отреагировал на ругань мэра Киева Виталия Кличко, когда тот заставлял парня слезть с моста и поехать заниматься своим делом в горы.
Об этом Кириленко написал в Facebook.
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«Кличко – кугут обычный», – кратко оценил ситуацию руфер.
Как сообщал УНИАН, инцидент с участием Кириленко и Кличко произошел на Пешеходном мосту между 06:00 и 07:00 утра 2 июля. Mustang заявил, что мэр пытался сбросить его с моста в Днепр.
На опубликованной записи слышно, как человек с голосом, похожим на голос Виталия Кличко, отчитывал экстремала за то, что тот взбирался на мост. Он назвал руфера «долб***ом» и заявил: «когда там человек еб***ся, разбился, знаешь, кому претензии будут? Ко мне! Почему не обеспечили…».
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