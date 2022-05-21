Сценарист Тарас Боровок в первый же день полномасштабного российского вторжения в Украину подписал контракт с ВСУ.

Украинский сценарист Тарас Боровок рассказал, как написал бесспорный хит войны – песню "Байрактар", посвященную турецкому ударному беспилотнику.

"Мне из командования позвонили и сказали: сейчас, в этот момент, когда "Байрактары" спасают наши войска и останавливают врага на подходе, можешь написать любое произведение, которым можно сказать "спасибо" туркам за ударный беспилотник? Я сел и за 15 минут написал песню "Байрактар", – рассказал он "Обозревателю".

Тарас Боровок в первый же день полномасштабного российского вторжения в Украину подписал контракт с ВСУ.

Как известно, его песня "Байрактар" стала народным хитом с первых дней: на YouTube композиция стремительно набрала более миллиона просмотров.

"Байрактар" – это история, которая была и положительной, и о военных, и объединяла общество – как гражданское, так и военное. Она появилась в нужное время и в нужном месте", – объяснил Тарас Боровок популярность композиции.

Ранее сообщалось, как победители Евровидения 2022, группа Kalush Orchestra показала эмоциональный клип на свою хитовую песню Stefania, снятый в Буче и Ирпене.

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