Российские военные не ожидали, что украинцы будут оказывать столь мощное сопротивление оккупантам.

Российские оккупанты завидуют, что в ВСУ есть "Байрактары", и с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия для украинских военных.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры, которые перехватила СБУ.

"Нам бы беспилотники еб*чие, как у них "Байрактар". Была б тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе*али нас" – жалуется своему другу контрактник, воюющий на Запорожье.

Он сам насмехается над фразой "величия" России, потому что даже простые квадрокоптеры оккупанты просят у спонсоров: "Россия – дикая держава, бл*дь. Сами замутили ту спецоперацию... Россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики".

Захватчики с ужасом следят за новостями о новых поставках иностранного оружия на нужды ВСУ.

"Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а…", - жалуется оккупант.

Как отметили в СБУ, оккупанты наверняка еще не читали новостей о новых пушках и ленд-лизе, поэтому впереди у них много открытий – не только в новостях, но и на поле боя.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

9 мая президент США Америки Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

УНИАН рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.

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