Победители Евровидения 2022 предупредили, что эти кадры не для слабонервных.

Триумфаторы Евровидения 2022 Kalush Orchestra выпустили эмоциональный клип на победную песню Stefania.

Видео появилось в Youtube.

Группа снял клип на руинах украинских городов Буча, Гостомель, Ирпень и других, которые уничтожила русская орда. Солист Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал, что сначала посвятил песню маме, но война полностью изменила ее смысл. Глубину победной песни музыканты запечатлели в клипе.

"Мы этот клип снимали в Буче, Ирпене и Гостомеле - кадры не для слабонервных, бьет очень глубоко и больно!" – прокомментировали премьеру участники группы.

Как сообщал УНИАН, в этом году на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение-2022 победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Еще в первом полуфинале конкурса представители нашей страны взорвали сцену, и заставили весь зал аплодировать стоя.

Что известно о группе Kalush Orchestra

Это украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. В группу входят Олег Псюк - основатель и солист, Игорь Диденчук - мультиинструменталист и МС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

12 февраля 2022 года Kalush Orchestra соревновались за право представлять Украину на Евровидении 2022 с песней Stefania. В финале Нацотбора группа заняла второе место с 14 баллами (6 от жюри и 8 от зрителей), однако Алина Паш, одержавшая победу в отборе, отказалась от участия в конкурсе. 22 февраля 2022 года было официально подтверждено участие Kalush Orchestra на Евровидении-2022.

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