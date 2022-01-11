Одним их ярких примеров использования данной технологии - видео, на котором экс-нардеп якобы употребляет наркотики

Современные технологии не всегда используют во благо. С помощью видеоманипуляций провоцируют громкие политические скандалы.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

В ноябре 2021 года соцсети всколыхнула запись, на которой якобы экс-нардеп Сергей Лещенко употребляет наркотики. Впоследствии специалисты успокоили пользователей, ведь видео создали с помощью технологии Deepfake, позволяющей заменить лицо герою видео на любое другое. Технология, разработанная сначала как развлекательная, уже давно стала популярной заграницей и вот таким образом добралась и до Украины.

Читайте такжеУкраинские альпинисты отправились на штурм самой высокой точки АнтарктидыВидео с употреблением наркотиков – не вершина айсберга из политических видеоманипуляций. В свое время в Соединенных Штатах наделали шум записи, на которых президенты США Барак Обама и Дональд Трамп взялись оскорблять друг друга. Впоследствии оказалось, что видео результат нейронных манипуляций.

"Картинка сделана, что похожа на оперативную съемку правоохранителей. Качество записи невысокое, что также можно списать на то, что это оперативное видео", - объяснил эксперт по вопросам безопасности Иван Ступак.

Как ранее сообщал УНИАН, фейки не редкость в информационном пространстве. Так, военный корреспондент пропагандистского проекта WarGonzo Семен Пегов заявил, что попал через Украину в Молдову. По словам россиянина, ему якобы помогла "коррумпированность" украинских пограничников.

Одним из первых фейк россиянина разоблачил военно-политический обозреватель Александр Коваленко на сайте "Информационное сопротивление".

Он подчеркнул, что Пегов сделал фото с максимальным игнорированием ориентиров геолокации. По снимкам Коваленко определил, что их сделали на Северном вокзале в Кишиневе.

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