На место трагедии вылетел глава Минздрава и первый замглавы ГСЧС.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Запорожской областной инфекционной больницы в ночь на 4 февраля.

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Соответствующее заявление с реакцией на трагедию появилось в официальном Telegram-канале Офиса президента.

"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодой врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", – отметил Зеленский.

Президент напомнил, что по его поручению на место трагедии уже вылетел глава Минздрава Максим Степанов и первый замглавы ГСЧС Олег Мельчуцкий.

Пожар в больнице Запорожья: что известно по состоянию на утро

3 февраля в 23: 25 В Запорожье по Гвардейскому бульвару, 142, на территории инфекционной больницы возник пожар. Очаг возгорания находился на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса. Пламя удалось обуздать в 00:19.

Сейчас известно о четырех погибших и двух пострадавших. Семерых удалось эвакуировать.

Правоохранители открыли дело по факту нарушения требований пожарной безопасности. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, среди погибших – трое инфицированных COVID-19 пациенток в возрасте от 64 до 71 года и 26-летний анестезиолог. Погибшие находились на момент возгорания в инфекционном боксе, больные были под аппаратами искусственной вентиляции легких.

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Автор: Яна Ставская