Ее жестоко задержали.

В оккупированном Крыму силовики ворвались в дом к женщине, которая публиковала в сети мемы про Путина.

В Telegram-канале "Крымский СМЕРШ", который занимается преследованием крымчан с антивоенной позицией, опубликовали данные жительницы Ялты, публиковавшей на своей странице шутки про Путина, среди них - картинка, на которой тот стоит на суде в наручниках.

В тот же день на канале опубликовали видео, на котором российские силовики врываются в квартиру и валят на пол женщину. На видео можно услышать нецензурную лексиску в ее сторону, она в этот момент громко кричит, слышны звуки ударов.

Позже появился ролик, в котором женщина говорит, что публиковала на своей странице в сети "видео с оскорблениями президента". "Не призывала никого к противоправным действиям, чисто высказывала свое мнение. О чем сожалею. Обязуюсь удалить и больше не распространять подобную информацию", - сказала она.

Травля людей с антивоенной позицией в Крыму

Напомним, что канал "Крымский СМЕРШ" ведет "Z-блогер" Александр Талипов. В нем публикуют данные о людях, которые выступают против оккупационной власти РФ и войны в Украине, а также используют украинскую символику.

Сначала в паблике публикуют данные об этих людях с призывами к расправе, уже позднее появляются видео с их задержанием и "извинениями".

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