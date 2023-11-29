Елку засветят 5 декабря – в канун Святого Николая.

Во Львове в этом году установят общегородскую елку, однако громких празднований возле нее не будет. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"После долгих обсуждений и размышлений, поскольку в стране продолжается война, мы решили, что во Львове в этом году, как и в прошлом, не будет громких празднований, но в городе все же установят традиционные атрибуты рождественских праздников. Главная елка города будет. Хоть она и невысокая, но очень красивая", – рассказала руководитель управления культуры Львова София Лищинская.

Елку высотой 14 метров традиционно установят на площади перед Оперным театром. Ее городу подарит меценат, житель Белогорщи Иосиф Панас.

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Дерево украсят световой иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году, а на верхушку вместо звезды повесят противотанкового ежа, который является символом несокрушимости украинцев.

Елку засветят 5 декабря – в канун Святого Николая.

Установка новогодней елки в Киеве - детали

В Киеве в этом году новогоднюю елку установят до 6 декабря из-за празднования Рождества по новоюлианскому календарю.

Это сделают за средства меценатов. Концепция украшения елки будет патриотичной, на ее верхушку установят герб. Дерево будет искусственным, высотой 12 метров.

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