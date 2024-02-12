Андрей Козинчук отметил, что после войны будет сложный период - эйфория, разочарование, агрессия, депрессия, принятие.

Общество не должно понимать военных, эти части социума должны "сойтись по середине". В Украине есть много специалистов, которые должны заниматься этим вопросом, но нет системы.

"Когда у нас было объединенное общество? 24 февраля 2022 года и недели две мы держались вместе. Месяц войны мы были очень классные, объединенные. Как только Вооруженные силы локализовали противника в одном месте, у нас сразу стала "зона опасности" и "безопасная зона". Объясню почему: здесь, где зона опасности, зона выживания – человек мыслит больше лимбической системой, нужно выжить и он эмоционально, инстинктивно делает какие-то крутые штуки. Здесь, где безопасная зона, нужно ходить на работу, платить налоги, одеваться, чтобы нравиться, хотя бы себе. У военного нет такого: "Сегодня понедельник, что я надену?". Он из спальника вылезает, носки надевает и побежал", - отметил военный психолог из группы инженерного обеспечения 67-й отдельной механизированной бригады Андрей Козинчук в интервью "РБК-Украина".

По его словам, это не плохо и не хорошо, это лишь две разные работы головного мозга человека.

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"Как их объединить сейчас? Надо оккупантам сказать: "Давай в Ужгород и обратно, только никого не убивайте". Я не хочу такого варианта. Пока это объяснение, почему так. Это два разных общества. Не может человек, который постоянно в грязи, каждую секунду знает, что может быть прилет, жить с таким же раскладом, что "у меня флет-вайт пересоленный и капучино спутали с тыквенным латте", - отметил эксперт.

При этом он указал, что после завершения войны потребуется государственная система интеграции военных, ведь все проходят этот процесс по-разному и могут быть кризисы.

"Во всех вооруженных конфликтах по возвращении из войны идет период: эйфория, разочарование, агрессия, депрессия, принятие. На эйфории никто не останавливается. Может, кто-то на разочаровании остановится и всю дорогу "зрада", кто-то на агрессии – штурмовать магазины с выпивкой. Если задача отпуска восстановить силы, а не расслабиться, после войны надо имплементироваться в социум. Потому что есть идея, что социум должен нас понять. Нет. Вот социум, а вот военные – наша задача посредине встретиться. Пожать руки и сказать, мы любим друг друга, давайте жить вместе. Но это долгий процесс – и там разные будут люди, всплеск суицидов, разочарований, кто-то пойдет в веру, кто-то, наоборот, атеистом станет, семьи будут рушиться и наоборот воссоединяться. Мне бы очень хотелось, чтобы в государстве была политика и система того, что нам делать дальше. У нас очень много классных специалистов – психологов, психиатров, социологов, священников – а системы нет", - подытожил психолог

Мобилизация в Украине - психолог рассказал о подготовке

Военный психолог из группы инженерного обеспечения 67-й отдельной механизированной бригады Андрей Козинчук рассказал, что все получают стресс, потому что ничего не знают, боятся неизвестности.

По его словам, в учебном центре готовят к войне "опосредованно". Призывник максимально загружен, его день полностью расписан: подъем, прием пищи, бег и тому подобное. Из-за непривычки может натереть форма или обувь, и в результате уставший человек мечтает лишь об одном - посидеть на табуретке. При этом нужно сдать мобильный телефон и нет времени бояться "посадки". С только поступившими бойцами психологи проводят беседу.

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