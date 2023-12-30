Он уверен, что если человек действительно может для победы сделать больше именно в гражданской жизни, то так и надо делать.

Капитан ВСУ и психолог Андрей Козинчук считает, что если человек точно знает, что он незаменим в общественной жизни и его польза в гражданском аспекте значительно превышает пользу от службы в армии, то в нее не надо идти.

При чем, если кто-то действительно имеет особые таланты в той или иной гражданской отрасли, он всегда найдет свое предназначение в ВСУ и станет незаменимым на своем участке фронта, заявил он в интервью Фокусу.

По его мнению, можно было бы вообще позволить некоторым украинцам платить своеобразную откупную от войны.

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"Например, какой-то крутой айтишник или руководитель в холдинге с многотысячной зарплатой в долларах мог бы делать ежемесячный взнос в бюджет в $1000-1500, потому что он действительно ценный "боец экономического фронта. И надо избавиться от мыслей, что "люди идут гибнуть на войне". Они идут убивать оккупантов", - сказал Козинчук.

Он уверен, что если человек действительно может для победы сделать больше именно в гражданской жизни, то так и надо делать.

"Все равно есть профессии, без которых гражданское население не может обойтись и отправлять таких людей на фронт, например ремонтников, акушеров или электриков или главу района не надо. Потому что город накроет блэкаут, а район без нормального руководства придет в упадок", - отметил боевой психолог.

По мнению Козинчука, если кого-то мобилизовали, то он должен пытаться согласно своим навыкам найти себе соответствующую должность, на которой бы мог лучше защищать страну. Например, если даже бариста пришел в армию, то как человека, который имеет способности выносливости к монотонной работе и внимательности в деталях его можно приспособить к слежению за радарами или передачи и сбора информации. Любую гражданскую профессию или навыки можно приспособить для фронта, считает капитан ВСУ.

Мобилизация в Украине - последние новости

В конце декабря Кабмин внес в Верховную Раду проект закона об усовершенствовании мобилизационных процессов и воинского учета. В частности, чиновники предложили снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил как будут устранены отдельные нормы законопроекта о мобилизации, нарушающих базовые права, закрепленные в Конституции Украины.

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